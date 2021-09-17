Куба розпочала масову кампанію Covid-вакцинації дітей віком від 2 до 10 років, ставши однією з перших країн, які зробили це. Представники охорони здоров’я заявляють, що кубинські вакцини безпечні для маленьких пацієнтів.

– Наша країна не наражала б немовлят навіть на мінімальний ризик, якби вакцини не виявилися безпечними і високоефективними при введенні дітям, – заявив директор поліклініки Університету Ведадо Ауроліс Отаньо.

Він сказав, що поширення Covid-варіанту Дельта призвело до збільшення кількості інфекцій серед наймолодших громадян країни. Тому наукове співтовариство Куби вирішило довести вакцину до клінічних випробувань, і вона була схвалена для дітей.

Поліклініка університету розраховує вакцинувати близько 300 дітей віком від 2 до 5 років. Ті, кому від 5 до 10 років, отримують перше щеплення в своїх школах.

У попередні тижні почалася вакцинація кубинців віком від 11 до 18 років. План передбачає дві дози вакцини кубинського виробництва Soberanas 02 і одну дозу Soberanas +, як це було зроблено дорослим.

Куба зазнає постійних спалахів Covid-19, які майже зруйнували її систему охорони здоров’я.

Крім Soberanas, Куба розробила ще одну національну вакцину – Abdala.

За даними Міністерства охорони здоров’я, з початку пандемії на Кубі було зареєстровано 776 125 випадків захворювання на Covid-19 і 6 601 смертельний результат.

Нагадаємо, що в червні регулювальні органи Китаю схвалили використання вакцин Sinovac і Sinopharm для дітей від 3 до 17 років. У США і багатьох європейських країнах наразі дозволена вакцинація проти Covid-19 дітей від 12 років і старше.