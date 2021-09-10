Данія стала першою країною в Європейському Союзі, яка скасувала всі карантинні обмеження, пов’язані з пандемією Covid-19. Скасування набуло чинності сьогодні, 10 вересня. Хоча влада заявляла про такий намір ще наприкінці серпня.

– Вакцини і великі зусилля всіх громадян Данії за такий тривалий період стали основою нашої сили, – зазначив міністр охорони здоров’я Магнус Хеніке.

Як заявила влада Данії, Covid-19 більше не є критичною загрозою для суспільства, яке демонструє низький рівень захворюваності.

Офіційне скасування карантинних обмежень означає, що від сьогодні вже не потрібно буде пред’являти зелений Covid-паспорт при вході в ресторани, спортивні центри або нічні клуби.

Офіси відновлять роботи в звичайному режимі, а школи і вузи перейдуть на очне навчання.

Стосовно школярів, то їх не будуть автоматично відправляти додому, якщо вони тісно контактували з кимось, у кого підтверджений діагноз Covid-19.

На карантин можуть потрапити тільки люди з діагностованим за допомогою тестів випадком Covid-19.

Як вже писали Факти ICTV, у липні Данія скасувала обмеження на в’їзд для громадян України. Потрібно тільки пред’явити негативний ПЛР-тест, який повинен бути зроблений не більше ніж за 72 годин до прибуття в країну, або ж тест на антиген за 48 годин.