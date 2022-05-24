Про перший підтверджений випадок мавпячої віспи в Чехії сьогодні, 24 травня, повідомив голова Чеського товариства інфекціоністів Павло Длоухи.

Інфекцію також підтвердили і в Державному інституті охорони здоров’я (СЗУ) країни. Повідомляється, що інфікований пацієнт перебуває на лікуванні в Центральному військовому госпіталі в Празі.

Віспа мавп – це рідкісне вірусне захворювання, схоже на віспу людини, але зазвичай з більш легкими симптомами.

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Першими симптомами цього інфекційного захворювання є лихоманка, головний або м’язовий біль. Через один-три дні з’являється висип, часто спочатку на обличчі. Хвороба зазвичай триває від двох до чотирьох тижнів, і більшість пацієнтів одужують.

Як вже повідомляли, багато, але не всі, у кого був діагностований нинішній спалах віспи мавп, були чоловіками, які мали статеві контакти з чоловіками.

Кілька європейських країн нещодавно повідомили про випадки мавпячої віспи, наприклад, Велика Британія, Данія, Італія, Іспанія, Словенія та Австрія.

– Ця ситуація піддається стримуванню, особливо в Європі. Але ми не можемо не помічати того, що відбувається в Африці, в країнах, де це ендемічно, – заявила експерт ВООЗ Марія ван Керхове.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила сьогодні, 24 травня, про реєстрацію 131 підтвердженого випадку віспи мавп у 19 країнах, де це захворювання рідко зустрічається.

Джерело: expats.cz