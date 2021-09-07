Поки ЄС тільки думає про третю Covid-дозу, Ізраїль вже закликає до четвертої

Наразі Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) оцінює необхідність третьої, додаткової дози вакцини Pfizer (Comirnaty), яку слід вводити через шість місяців після другого уколу.

Треті або бустерні дози Сovid-вакцин вводяться вже щепленим людям, щоб посилити імунний захист проти атак коронавірусу.

Стало відомо, що комітет EMA з ліків для людини (CHMP) проведе перевірку свідчень, наданих компанією-виробником Comirnaty, в прискореному режимі. Для цього бустерна доза препарату вже введена 300 добровольцям, чия імунна система визнана здоровою. Всі вони отримали другий укол півроку тому.

Результати експерименту обіцяють оприлюднити протягом наступних кількох тижнів.

Comirnaty – матрична РНК-вакцина проти Covid-19, дозволена до застосування у людей у віці від 12 років і старше.

Паралельно EMA також має намір вивчити питання з бустерною дозою мРНК-вакцини щодо людей з сильно ослабленою імунною системою, які не досягають адекватного рівня захисту після стандартної первинної вакцинації.

Поки йдуть випробування EMA і Європейський центр профілактики і контролю захворювань (ECDC) заявили, що не вважають, що необхідність в бустерних дозах Сovid-вакцин є невідкладною для населення в цілому,

Відзначимо, що одним з перших практикувати третю дозу почав Ізраїль. На сьогодні тут отримали бустерний укол майже 40% дорослого населення країни або 2,5 млн осіб.

Але владі, судячи з усього, цього здалося недостатньо, оскільки кілька днів тому глава відділу по боротьбі з коронавірусом Ізраїлю закликав підготуватися до введення четвертої дози вакцини проти Covid-19. Він попередив, що вірус є і буде існувати, тому країна повинна підготуватися до четвертої ін’єкції.

Джерело: EMA, LeFigaro