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Поки ЄС тільки думає про третю Covid-дозу, Ізраїль вже закликає до четвертої

7 Вересня, 15:42 Вікторія Яснопольська
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Наразі Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) оцінює необхідність третьої, додаткової дози вакцини Pfizer (Comirnaty), яку слід вводити через шість місяців після другого уколу.

Треті або бустерні дози Сovid-вакцин вводяться вже щепленим людям, щоб посилити імунний захист проти атак коронавірусу.

Стало відомо, що комітет EMA з ліків для людини (CHMP) проведе перевірку свідчень, наданих компанією-виробником Comirnaty, в прискореному режимі. Для цього бустерна доза препарату вже введена 300 добровольцям, чия імунна система визнана здоровою. Всі вони отримали другий укол півроку тому.

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Результати експерименту обіцяють оприлюднити протягом наступних кількох тижнів.

Comirnaty – матрична РНК-вакцина проти Covid-19, дозволена до застосування у людей у віці від 12 років і старше.

Паралельно EMA також має намір вивчити питання з бустерною дозою мРНК-вакцини щодо людей з сильно ослабленою імунною системою, які не досягають адекватного рівня захисту після стандартної первинної вакцинації.

Поки йдуть випробування EMA і Європейський центр профілактики і контролю захворювань (ECDC) заявили, що не вважають, що необхідність в бустерних дозах Сovid-вакцин є невідкладною для населення в цілому,

Відзначимо, що одним з перших практикувати третю дозу почав Ізраїль. На сьогодні тут отримали бустерний укол майже 40% дорослого населення країни або 2,5 млн осіб.

Але владі, судячи з усього, цього здалося недостатньо, оскільки кілька днів тому глава відділу по боротьбі з коронавірусом Ізраїлю закликав підготуватися до введення четвертої дози вакцини проти Covid-19. Він попередив, що вірус є і буде існувати, тому країна повинна підготуватися до четвертої ін’єкції.

Джерело: EMA, LeFigaro

Теги
Ізраїль , Вакцина Pfizer і BioNTech від коронавірусу , Вакцинація , Коронавірус Covid-19
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