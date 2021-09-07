Світ продовжує боротьбу з коронавірусною інфекцією, яка забрала життя понад 4,5 млн людей. Деякі держави демонструють успішні результати впровадження протиепідемічних заходів та вакцинації від Covid-19.

Наприклад, в Ізраїль тепер можуть потрапити іноземці, що раніше було неможливим через жорсткі карантинні обмеження. Проте у країну можуть потрапити не всі, а лише люди, які повністю імунізувалися. Приїжджим також треба перед вильотом надати негативний тест, а в самому Ізраїлі перевіритися на антитіла.

– Уникнули нового локдауну завдяки зусиллям десятків тисяч медиків. Нам вдалося водночас стримати пандемію і зберегти економіку. Стратегія третьої вакцини, здається, виявилася успішною. Але розслаблятися рано, – розповів прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет.

Водночас в Аргентині люди вважають, що уряд країни зробив замало для того, щоб врятували 112 тис. громадян, які померли від Covid-19. Через це люди виходять на протести.

За словами міністра охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца, для успішної боротьби з коронавірусом, необхідно забезпечити вакцинацію у бідних країнах.

– Нині існує величезна диспропорція. У багатих та розвинених державах щеплених уже багато, а у бідніших – темпи набагато повільніші. – каже він.

Німеччина вже планує передати інших країнам 100 млн доз до кінця року. Очікується, що завдяки міжнародній допомозі до кінця 2021 року мають бути вакциновані 40% всіх жителів планети.

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За добу, 6 вересня, в Україні від коронавірусу вакцинували 133 922 людини. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 618 798 людей, з них отримали одну дозу – 5 618 796 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 304 627 людей. Загалом проведено 9 923 423 щеплення.