У північно-східному регіоні Демократичної Республіки Конго оголосили спалах менінгіту. Від цієї хвороби там померли понад 120 людей.

Перші випадки захворювання у країні підтвердили ще у липні. Нині понад 100 людей лікуються вдома та в медичних установах.

Представники Всесвітньої організації охорони здоров’я повідомили, що місцеві жителі пов’язують спалах менінгіту з чаклунством. Тому замість того, щоб звернутися до лікаря по допомогу, люди переїжджали з одного місця на інше, сподіваючись, що хвороба не піде за ними. Експерти стверджують, що через це спалах стримати важче.

Щоб стримати поширення хвороби, уряд країни та ВООЗ направили групу експертів у північно-східну провінцію Тшопо. Ця територія є частиною поясу африканського менінгіту, який проходить через континент від Сенегалу до Ефіопії та охоплює 26 країн. Деякі з цих регіонів уразливі для повторних спалахів, особливо під час посушливого сезону – з січня по липень.

Менінгіт – потенційно смертельне захворювання, передається людям через дихальні шляхи або виділення з горла інфікованих людей.

Ознаки захворювання: нудота, блювання, фотофобія або світлобоязнь (хвороблива чутливість ока до світла), зміни психічного стану (розгубленість). Для лікування менінгіту лікарі призначають певні антибіотики. Оскільки це захворювання прогресує раптово та миттєво, дуже важливо якомога швидше встановити діагноз та розпочати лікування.

Нещодавно в індійському штаті Керала у 11 осіб виявили симптоми вірусу Ніпах. Переносять збудник захворювання фруктові кажани.

Водночас місцеві фахівці поки що не виробили спеціального методу лікування цієї хвороби.