Постраждалих від ракетного удару по Вінниці гелікоптерами доставляють у спеціалізовані центри, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Так, двох поранених сьогодні вже доправили з Вінниці до Львова – в опіковий центр.

Ще один пацієнт наразі в дорозі.

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До транспортування готують іще двох важкопоранених.

Рішення про медичну евакуацію постраждалих вчора ухвалив виїзний консиліум фахівців із Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова, Інституту нейрохірургії імені Ромоданова та Інституту отоларингології імені професора Коломійченка.

Джерело: Сергій Борзов

Фото: Сергій Борзов