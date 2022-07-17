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Поранених з Вінниці гелікоптером доправляють до Львова

17 Липня 2022, 17:38
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
медевакуація

Постраждалих від ракетного удару по Вінниці гелікоптерами доставляють у спеціалізовані центри, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Так, двох поранених сьогодні вже доправили з Вінниці до Львова – в опіковий центр.

Ще один пацієнт наразі в дорозі.

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До транспортування готують іще двох важкопоранених.

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Рішення про медичну евакуацію постраждалих вчора ухвалив виїзний консиліум фахівців із Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова, Інституту нейрохірургії імені Ромоданова та Інституту отоларингології імені професора Коломійченка.

Джерело: Сергій Борзов

Фото: Сергій Борзов

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