У світі станом на 3 вересня зафіксували 220,2 млн випадків коронавірусної хвороби. Померли за весь час пандемії у світі 4,5 млн людей. В Україні ситуація з Covid-19 поступово погіршується, адже зростає кількість нових хворих.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 3 вересня зафіксували 2 693 нових випадки коронавірусу. Від ускладнень, які викликала хвороба, за останні 24 години померли 45 людей. Побороти хворобу вдалося 1 112 пацієнтам.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Одеській (236), Харківській (231) та Львівській (213) областях.

Усі регіони України нині перебувають у зеленій зоні епідемічної небезпеки. Але у Луганській та Одеській областях перевищений рівень госпіталізацій з Covid-19.

За словами начальника ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олега Рубана, у столиці не планують запроваджувати локдаун, адже щодо цього немає жодних передумов. Проте він додав, що в Україні спостерігається прогнозоване зростання Covid-хворих.

Коронавірус у світі

Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу зафіксували в США (177 тис.), Індії (45 тис.) та Бразилії (26 тис.). Найбільше смертей від Covid-19 за добу підтвердили у США, Мексиці та Росії.

Водночас у Європі найбільше Covid-хворих у Великій Британії, Росії та Франції. Україна за кількістю випадків коронавірусу за добу в світі посідає 43 місце, а у Європі – 13-те.

У Південній Кореї підтвердили перші три випадки зараження штамом коронавірусу Мю. Штам, вперше виявлений у Колумбії, був підтверджений у трьох людей, які приїхали з Мексики, США та Колумбії.

В Ізраїлі виявили понад 12 тис. випадків зараження коронавірусом за добу. Це найбільша кількість хворих за весь час пандемії у країні.

Грузія також фіксує негативні рекордні показники. За останню добу в країні зафіксували 86 летальних випадків від коронавірусу. Це найбільший добовий показник від початку пандемії Covid-19.

Литва вакцинувала від коронавірусу 70% дорослих громадян. Одну дозу вакцини отримали понад 1,6 млн осіб, дві – 1,5 млн.