Поширеним симптомом Covid є втрата нюху або його зміна.

Більшості людей вдається природним чином відновити нюх за два-три тижні. Але у багатьох порушення залишаються надовго.

Британські дослідники стверджують, що краплі в ніс з додаванням вітаміну А можуть допомогти повернути здатність чути запахи.

В Університеті Східної Англії проводиться 12-тижневе випробування методу.

Пацієнтів-добровольців попросять понюхати сильні запахи, такі як тухлі яйця і троянди.

Після цього буде проведено сканування мозку, яке може показати, чи відновив вітамін пошкоджені нюхові шляхи або нюхові нерви.

У 29-річної Ліни Алнаді з Лондона розвинулася паросмія після Covid. Це означає, що запахи багатьох звичайних речей змінилися для неї.

Водопровідна вода, наприклад, пахне як болото або каналізація.

Від трави коріандру несе дезодорантом.

А яйця-одне з улюблених страв Ліни, мають запах спаленої гуми.

Прості речі, такі як прийняття душу або чищення зубів, також неприємні через спотворений нюх.

Лайфхаки

Але ситуація поступово поліпшується, і Ліна знайшла кілька лайфхаків, які допомагають.

– Додавання лимона або перцю чилі в продукти може поліпшити їх запах, – говорить вона.

Вона експериментувала і складала списки безпечних продуктів, які не викликали б блювоту через запах.

– Мені довелося проявити творчий підхід, щоб переконатися, що я їм не зіпсовані продукти, – сказала Ліна.

Нюхова цибулина

Провідний дослідник професор Карл Філпотт з Норвічської медичної школи UEA і Nhs Trust університетських лікарень Джеймса Пейджета сказав, що в ході дослідження вчені хочуть з’ясувати, чи збільшується розмір і активність пошкоджених шляхів нюху в мозку пацієнтів, коли їх лікують назальними краплями вітаміну А.

– Ми будемо шукати зміни в розмірі нюхової цибулини – області над носом, де нюхові нерви з’єднуються разом і з’єднуються з мозком, – додав він.

Вітамін А, або ретинол, допомагає підтримувати імунну систему, сприятливо впливає на зір, шкіру і, цілком можливо, на нюх.

Дослідження майже 150 пацієнтів з Covid – 19 на початку пандемії, показало у 73% серйозне порушення психічного стану, при якому пацієнт збуджений і не може ясно мислити. Цей синдром називається делірієм.