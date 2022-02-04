У Санкт-Петербурзі з грудня 2021 року до січня 2022 року після рентгенографічного обстеження шлунка в міському консультативно-діагностичному центрі №1 померло вже семеро людей.

Про це повідомили у місцевому управлінні Слідчого комітету (СК) Російської Федерації. Раніше було відомо про смерть трьох пацієнтів.

За даними слідства, протягом довгого часу в лікарні застосовували промисловий хімічний препарат, який не був доданий до Державного реєстру ліків і не відповідав вимогам безпеки життя і здоров’я людей.

Правоохоронці вже знайшли компанію, яка постачала центру цю речовину. Діям її керівництва дадуть юридичну оцінку.

Зараз Слідчий комітет розслідує кримінальну справу про заподіяння смерті з необережності та надання небезпечних послуг. Вже затримали завідувача відділу променевої діагностики клініки.

Раніше правоохоронці в рамках розслідування вже затримали головного лікаря міського консультативно-діагностичного центру № 1 Євгена Попова. Зараз він досі заарештований.

Інформація про смерть пацієнтів у петербурзькій лікарні з’явилася наприкінці січня. Тоді після гастрографії у клініці загинули троє людей.

Джерело: Фонтанка