У Великій Британії прогнозують 230 тис. додаткових випадків стресового розладу через Covid. Про це свідчать офіційні дані.

Згідно з даними Королівського коледжу психіатрів, Covid-19 збільшив вплив подій, які можуть спричинити посттравматичний стресовий розлад, тривожний розлад, викликаний дуже стресовими або тривожними подіями.

Прогноз зростання випадків базується на наслідках пандемії для жертв домашнього насильства, дітей та молодих людей, родичів тих, хто пережив Covid, працівників охорони здоров’я та соціальних працівників, а також тих, хто втратив друзів і сім’ю через хворобу.

Люди, які постраждали, можуть відчувати сильні негативні емоції, їх переслідують думки та спогади, кажуть експерти.

– Поширеним є помилкове розуміння того, що на посттравматичний стресовий синдром можуть захворіти лише люди у ​​збройних силах, – сказав професор Ніл Грінберг. – Будь-який постраждалий від травматичної події, знаходиться в групі ризику.

Він також зазначив, що кожен, хто зазнав впливу травматичних подій, має отримувати належну підтримку на роботі та вдома.

Рання та ефективна підтримка може знизити ймовірність посттравматичного стресового розладу. Всім постраждалим необхідно забезпечити своєчасний доступ до лікування, заснованого на доказах.

Коледж підкреслив, що опитування 709 співробітників відділень інтенсивної терапії в шести лікарнях Англії під час першої хвилі пандемії виявило вдвічі більше випадків посттравматичного синдрому, ніж у військових ветеранів з недавнім бойовим досвідом.