– На сьогодні в Запорізькій області щоденно медики роблять близько 5-7 тис. щеплень, тоді як відповідно до спроможності регіону їх кількість має бути не менше 11 тис. на добу. Разом із тим, кількість центрів вакцинації є дуже малою для цього регіону, – зазначила вона.

Про це заявила голова Директорату з цифрової трансформації МОЗ Марія Карчевич. За її словами, саме так вдасться підготувати медичну систему до потенційного зростання захворюваності та уникнути стрімкого росту заражень.

В областях Україні, які перебувають у червоній зоні епідемічної небезпеки, закликають пришвидшити темпи вакцинальної кампанії від Covid-19.

Карчевич закликала з наступного тижня відкрити в області ще кілька додаткових центрів масової вакцинації. Також необхідно покращити роботу вже наявних центрів і пунктів щеплень.

Вона додала, що на Запоріжжі усі лікарні, які приймають хворих на коронавірус, у середньому заповнені на 75%. Але ситуація не критична, лікарні мають усе необхідне для прийому хворих та забезпечені киснем.

Протягом останнього тижня спостерігається суттєве збільшення нових підтверджених випадків Covid-19 у багатьох регіонах України, що свідчить про наближення нового піку захворюваності. Нині червону зону запровадили у п’яти областях України: Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській. Погіршення ситуації із захворюваністю експерти МОЗ пов’язують з низькими темпами вакцинації.

За минулу добу, 17 жовтня, в Україні вакцинувалися від коронавірусу 9 524 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 956 095 людей. Загалом проведено 14 446 255 щеплень. Детальніше статистику вакцинації та захворюваності в Україні – читайте на Фактах ICTV.