У міру зростання спалаху мавпячої віспи в Сполучених Штатах попит на вакцину перевищує пропозицію країни, заявила директорка Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) Рошель Валенскі.

За її словами, в США було виявлено близько 1 500 випадків, в основному серед чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками, і в найближчі тижні ця цифра, ймовірно, зросте.

Вона додала, що в усьому світі виявлено понад 11 тис. випадків у 65 країнах.

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– Наше вікно можливостей контролювати інфекцію швидко закривається. Ймовірно, там набагато більше випадків, ніж ми знаємо, – сказала епідеміолог і експерт з мавпячої віспи з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Енн Рімуан.

Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб замовило додаткові 2,5 млн доз вакцини, відомої як Jynneos, але ці препарати повинні почати надходити в кінці цього року.

– Це все одно, що сказати, що наступного тижня до нас прибуде танкер з водою, коли сьогодні відбувається пожежа, — зазначила епідеміолог з Єльської школи громадської охорони здоров’я Грегг Гонсалвес.

Експерти в галузі охорони здоров’я розкритикували реакцію США на спалах, як повільну і неефективну, пов’язану з тими ж проблемами, які переслідували в перші місяці пандемії Covid-19.

Спочатку, наприклад, тестування на віспу мавп було надзвичайно обмеженим, і кожен діагноз повинен був бути підтверджений CDC. Це створювало затримки, які могли дозволити вірусу поширюватися непомітно і безконтрольно.

Фахівці охорони здоров’я повинні проводити більш активне спостереження за захворюванням, вважають експерти.

Зазначається, що Jynneos, єдина вакцина, схвалена FDA спеціально для віспи мавп, вводиться двома дозами з інтервалом в 28 днів. Її виробляє Bavarian Nordic, невелика компанія в Данії, глобальні поставки якої надзвичайно обмежені.

Сполучені Штати закупили в цілому майже 7 млн. доз, але отримали тільки 372 тис. з них, заявила помічник секретаря з питань готовності і реагування в Міністерстві охорони здоров’я і соціальних служб Дон О’коннелл.

За її словами, наразі на національному рівні розподілено 156 тис. доз.