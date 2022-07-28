66-річному американцеві, який лікувався від онкології в медичному центрі Каліфорнії, після пересадки кісткового мозку вдалося позбутися не тільки раку, але й ВІЛ, на який страждав 31 рік.

Повідомляється, що чоловік став четвертим пацієнтом у світі, якому вдалося вилікується від ВІЛ, і другим жителем Америки, який цього року поборов рак.

– Пацієнт домігся стійкої ремісії від вірусу після пересадки кісткового мозку для лікування раку, – повідомили співробітники медичного центру.

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За словами фахівця з інфекційних захворювань Яни Діктер, цей успіх може бути багатообіцяючим для літніх людей, які страждають на ВІЛ, у яких також є рак.

Повідомляється, що пацієнт брав участь у ранніх випробуваннях антиретровірусної терапії, яка тепер дозволяє багатьом з 38 млн ВІЛ-інфікованих у всьому світі жити з вірусом.

Після того, як чоловікові поставили діагноз лейкемія, в 2019 році йому зробили трансплантацію кісткового мозку зі стовбуровими клітинами від неспорідненого донора.

Потім він дочекався вакцинації від коронавірусу в березні 2021 року, щоб припинити прийом антиретровірусних препаратів, і з тих пір у нього ремісія як від ВІЛ, так і від раку.

За словами медиків, хіміотерапія зниженої інтенсивності допомогла пацієнту пройти курс лікування. Але це складна процедура з серйозними побічними ефектами і не підходить для більшості людей з ВІЛ, відзначають фахівці.

Джерело: Sciencealert