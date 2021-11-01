Починаючи з сьогоднішнього дня, 1 листопада, Київ перейшов до червоної зону епідемічної небезпеки. У зв’язку з цим громадський транспорт столиці, в тому числі і метрополітен, не змінить свого звичайного режиму. Але щоб скористатися його послугами, киянам і гостям міста слід мати при собі в обов’язковому порядку три документи, що дають право на проїзд.

Три документи, що дають право на проїзд у громадському транспорті Києва:

жовтий або зелений Сovid-сертифікати, що свідчать відповідно про часткову або повну вакцинацію;

вакцинацію; ПЛР-тест або тест на антиген, які дійсні тільки протягом 72 годин після їх проведення;

72 годин після їх проведення; довідку про перенесену коронавірусну інфекцію, підтверджену Єдиним державним порталом електронних послуг, зокрема, за допомогою мобільного додатку Дія.

Діти віком до 18 років можуть мають право на проїзд лише у супроводі дорослих, які мають один із вищевказаних документів.

Зазначимо, що наявність цих документів перевірятимуть не на вході в транспорт. За їх наявністю вибірково стежитимуть спеціальні групи правоохоронців.

Читайте також: В Україні 15 областей та Київ перебувають у червоній зоні епіднебезпеки

Кількість посадочних місць в транспорті обмежена тільки тими, на яких можна їхати сидячи.

За порушення транспортного режиму червоної зони загрожують великі штрафні санкції.