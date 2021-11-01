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Право на проїзд: як працює в червоній зоні громадський транспорт Києва

1 Листопада 2021, 10:54 Вікторія Яснопольська
транспорт
Джерело: Depositphotos

Починаючи з сьогоднішнього дня, 1 листопада, Київ перейшов до червоної зону епідемічної небезпеки. У зв’язку з цим громадський транспорт столиці, в тому числі і метрополітен, не змінить свого звичайного режиму. Але щоб скористатися його послугами, киянам і гостям міста слід мати при собі в обов’язковому порядку три документи, що дають право на проїзд.

Три документи, що дають право на проїзд у громадському транспорті Києва:

  • жовтий або зелений Сovid-сертифікати, що свідчать відповідно про часткову або повну вакцинацію;
  • ПЛР-тест або тест на антиген, які дійсні тільки протягом 72 годин після їх проведення;
  • довідку про перенесену коронавірусну інфекцію, підтверджену Єдиним державним порталом електронних послуг, зокрема, за допомогою мобільного додатку Дія.

Діти віком до 18 років можуть мають право на проїзд лише у супроводі дорослих, які мають один із вищевказаних документів.

Зазначимо, що наявність цих документів перевірятимуть не на вході в транспорт. За їх наявністю вибірково стежитимуть спеціальні групи правоохоронців.

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Кількість посадочних місць в транспорті обмежена тільки тими, на яких можна їхати сидячи.

За порушення транспортного режиму червоної зони загрожують великі штрафні санкції.

Джерело
РБК-Україна
Теги
Covid-сертифікат , громадський транспорт , Коронавірус у Києві , Метро , метро Київ , Тест , штрафи
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