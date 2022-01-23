Прем’єр Нової Зеландії скасувала весілля через спалах Омікрону

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн скасувала власне весілля з телеведучим Кларком Гейфордом через введення в країні найвищого рівня обмежень через спалах штаму коронавірусу Омікрон.

Відповідно до карантинних обмежень, на заходах можуть бути присутніми не більше 100 вакцинованих та ще 25 осіб без ковідного сертифікату.

Це стосується спортзалів та весіллів. Крім того, у громадському транспорті, магазинах та школах обов’язково носити захисні маски.

З початку пандемії коронавірусом заразилися 15 104 новозеландці, 52 з яких померли від ускладнень Covid-19.

– Таке життя. Я нічим не відрізняюся від тисяч інших громадян, які зазнали набагато більш руйнівних наслідків пандемії, найстрашнішим з яких є неможливість перебувати з коханою людиною, коли той тяжко хворий. Це набагато перевершує той сум, який зараз відчуваю я, – сказала Ардерн.

Нові обмеження набирають чинності опівночі з неділі на понеділок. Їх запровадили після підтвердження дев’яти випадків зараження Омікроном.

Зокрема, новий штам зареєстрований у членів сім’ї, яка повернулася на Південний острів після відзначення весілля в Окленді. Крім того, Омікроном також заразилася одна із стюардес.

Джерело: New Zealand Herald

Фото: Facebook Джасінди Ардерн