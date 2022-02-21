У Києві лікарі дістали зі шлунка 3-річної дитини годинник без хірургічного втручання.

Про це повідомили у Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит. За словами медиків, малюк дивився мультфільм та бавився з годинником. Під час напруженого моменту хлопчик випадково його проковтнув.

Батьки одразу привезли дитину в Охматдит. Команда спеціалістів дістала годинник ендоскопічно, без розрізів за три хвилини. Хлопчик перебував під загальним наркозом з ендотрахеальною інтубацією.

– Годинник робочий, показував правильний час, навіть перебуваючи у шлунку,— зазначила завідувачка відділення ендоскопії Дар‘я Вороняк.

Нині дитина почувається добре та перебуває під наглядом лікарів.

За час роботи відділення ендоскопії Охматдиту, це другий випадок, коли маленький пацієнт проковтнув годинник. На цей раз пристрій виявився родинною реліквією, батьки дитини забрали його додому.

Нещодавно у Львові 2-річна дівчинка проковтнула магніти від конструктора-неокуба. Дитина ходила з ними у животі не менше десяти днів.

Хірурги дістали магніти за допомогою сучасного електронно-оптичного перетворювача (ЕОП) в ургентній операційній, що забезпечило точні і успішні маніпуляції різного рівня складності. Детальніше про випадок – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: НДСЛ Охматдит

Фото: НДСЛ Охматдит