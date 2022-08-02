Сіамських близнюків з Бразилії, які з’явилися на світ зі зрощеними головами, успішно, за допомогою віртуальної реальності, розділили фахівці однієї з клінік Лондона.

Природа поєднала їхні голови: сіамських близнюків розділили за допомогою віртуальної реальності / 2 зображення

Повідомляється, що трирічні Бернардо і Артур Ліма перенесли операції, перебуваючи в Ріо-де-Жанейро. Британські хірурги разом з бразильськими колегами одягли відповідні гарнітури і разом працювали в одній “кімнаті віртуальної реальності”.

– Команди витратили місяці на випробування методів з використанням проекцій віртуальної реальності близнюків на основі комп’ютерної томографії та магнітно-резонансної томографії, – йдеться в повідомленні.

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На думку хірургів, це був один з найскладніших процесів поділу, в ході якого близнюки перенесли сім операцій. Остання тривала понад 27 годин за участю майже 100 медичних працівників.

Наразі близнюки йдуть на поправку, попереду на них чекає шестимісячна реабілітація.

Фото: ПА Медіа