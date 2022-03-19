Фінляндія названа найщасливішою країною в світі п’ятий рік поспіль у щорічному індексі, спонсорованому ООН, в якому Афганістан був визнаний найнещаснішою країною.

Останній рейтинг був складений до вторгнення Росії в Україну.

Болгарія, Румунія і Сербія зафіксували найбільше зростання добробуту. Найбільші падіння у світовій таблиці щастя відбулися в Лівані, Венесуелі та Афганістані.

Поранений війною Афганістан, який в минулому році вже займав останнє місце в таблиці, став свідком поглиблення гуманітарної кризи з тих пір, як в серпні минулого року талібан повернувся до влади після виведення військ під командуванням США.

– Індекс щастя являє собою яскраве нагадування про матеріальний і нематеріальний збиток, який війна завдає своїм численним жертвам, – сказав співавтор Ян-Еммануель Де Неві.

Доповідь про світове щастя, якій вже 10 років, заснована на власній оцінці людьми свого щастя, а також на економічних і соціальних даних. Він присвоює оцінку щастя за шкалою від 0 до 10 на основі середніх даних за три роки.

Північноєвропейці знову домінували на перших місцях: данці поступилися фінам, за ними слідують ісландці, швейцарці і голландці.

США піднялися на три позиції до 16 місця, випередивши на одну позицію Велику Британію. Франція піднялася на 20 місце, що є найвищим показником.

Крім особистого почуття благополуччя, заснованого на опитуваннях Геллапа в кожній країні, показник щастя враховує ВВП, соціальну підтримку, особисту свободу і рівень корупції.

Цього року автори також використовували дані з соціальних мереж, щоб порівняти емоції людей до і після пандемії Covid-19. Вони виявили сильне зростання тривоги і смутку в 18 країнах, але зниження почуття гніву.

Що ж стосується Фінляндії, то ця країна безкрайніх лісів і озер також відома добре функціонуючими комунальними службами, всюдисущими саунами, повсюдною довірою до влади і низьким рівнем злочинності і нерівності.