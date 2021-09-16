Час для повторної вакцинації проти Covid-19 багато в чому залежить від двох факторів. По-перше, у вчених мінімум через рік з’являться більш достовірні дані про ефективність вакцин. Поки таких відомостей в силу об’єктивних причин немає – адже ще не минуло достатньо часу для розуміння тривалості дії щеплень.

Другий фактор по суті непередбачуваний – сьогодні ніхто не зможе сказати, як поведе себе коронавірус. Чи не з’являться нові штами, проти яких вакцинальний імунітет виявиться безсилим.

Про це, відповідаючи на запитання про терміни повторної вакцинації проти Covid-19, в ефірі одного з українських телеканалів повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Covid-сертифікат у нас діє рік. Це означає, якщо не з’являться наукові дані про те, що вакцинальний імунітет триває довше або не відбудеться мутація коронавірусу, через рік ми будемо робити повторні дворазові щеплення, – уточнив міністр.

За його словами, сьогодні ще немає даних і про те, наскільки ефективні треті дози щеплень. Тому країни, де додаткова ін’єкція вже практикується, також спостерігатимуть, наскільки зберігається імунітет після бустерної вакцинації.

При цьому міністр нагадав, що ВООЗ закликала не вводити третю дозу, поки не буде щеплено двома дозами більшість населення світу.

– Я підтримує цю точку зору, оскільки чим більше людей буде вакциновано, тим більша ймовірність, що пандемію буде подолано і коронавірус піде з активної циркуляції, – зазначив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, що з початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено понад шість млн осіб, з них отримали дві дози понад п’ять млн. Загалом проведено понад 11 млн щеплень.