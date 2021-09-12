Рош Ха-Шана: коронавірус діагностували у 1 439 хасидів, які повернулися з Умані

Число громадян Ізраїлю, які здали позитивні ПЛР-тести на коронавірус після повернення зі святкування Рош Ха-Шана в Умані, досягло позначки в 1439 чоловік.

Про це повідомляє місцеве міністерство охорони здоров’я.

У підробці ПЛР-тестів запідозрили вже щонайменше 205 осіб. Всі вони будуть викликані на допит після того, як відбудуть обов’язкову самоізоляцію.

Раніше повідомлялося, що близько двох тисяч ультраортодоксальних хасидів змушені були залишитися в Україні після того, як здали позитивний тест на Covid-19.

Нагадаємо, 9 вересня в Умані завершилося святкування іудейського нового року – Рош Ха-Шана. За даними правоохоронців, грубих правопорушень не виявлено, і хасиди почали відбувати з Умані в місця свого постійного проживання.

За словами поліцейського, всього зареєстровано 21 повідомлення, пов’язане з хасидами.

У поліції зазначили, що під час святкування іудейського нового року в Умані введені посилені заходи безпеки, які тривають і зараз.