У Запорізькій області лікарі видалили з-під шкіри молодого хлопця паразита завдовжки 2 см.

Про це повідомили у Територіальному медичному об’єднанні Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги Мелітопольської міської ради Запорізької області.

Парубок звернувся у лікарню невідкладних станів зі скаргою на новоутворення в області правого плеча, в якому під час ультразвукового дослідження фахівець помітив рух.

Медики вирішили видалити новоутворення. На мікропрепараті вони виявили паразита білого кольору.

– Це захворювання називається дирофіляріозом, і цьогоріч це вже другий випадок у нашому місті, – розповів хірург ЛНС Андрій Радченко.

Спеціалісти наголосили, що зараження відбувається через укус комарів, які разом з кров’ю переносять личинкову стадію гельмінтів (мікрофілярії) від зараженої особини.

Личинки дирофілярій мігрують кровоносними судинами. Личинка D. immitis потрапляє в серцеві та легеневі судини, а D. repens – в підшкірну клітковину (іноді – в очі або головний мозок).

Вони додали, що лише своєчасне звернення до лікаря та лікування врятують людину від ускладнень.

Крім того, нещодавно у Львові лікарі витягли з ока 3-річної дівчинки гельмінта завдовжки понад 10 см. У дитини з’явилася припухлість і свербіж ока, знизився зір і утворилася пухлинка. Гельмінта дістали окулісти в умовах операційної мікрохірургічним пінцетом.

Джерело: ТМО БЛІМЛ та ШМД