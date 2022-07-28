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Рука потрапила у вентилятор під капотом: у Львові чоловікові успішно приживили відірваний палець

28 Липня 2022, 13:02
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
пмо львів

Медики лікарні Св. Луки Першого медичного об’єднання Львова успішно приживили чоловікові палець, який відірвав механізм під час ремонту автомобіля.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

– 55-річний Юрій зі Львова намагався полагодити автомобіль, а опинився прямо в хірургічному відділенні лікарні Св. Луки, – повідомили вони.

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За словами медиків, сам пацієнт розповів, що його ліва рука потрапила у вентилятор під капотом автівки, все сталося занадто швидко.

Чоловік зізнався, що, отримавши травму, спочатку не думав, що пошкодження настільки серйозні. Але на момент приїзду до лікарні його палець був повністю знекровлений.

– У хірургів було дуже мало часу, щоб пришити його і відновити кровопостачання. Операція тривала дві години і пройшла успішно: палець приживився, – пишуть медики.

Повідомляється, що поки ще Юрій ходить з металевою конструкцією, яка фіксує фалангу. Але через місяць її знімуть і почнеться процес відновлення рухливості пальця.

Джерело: 1 МО Львів

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