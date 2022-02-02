Найважче переносять штам коронавірусу Омікрон діти до року. У них швидко розвивається важка пневмонія.

Про це розповіла лікар-імунолог, доцент кафедри педіатрії Івано-Франківського національного медуніверситету, кандидат медичних наук Ольга Урбась у коментарі одному з видань.

– Найбільша сьогодні проблема в тому, що хворіють і важко переносять Омікрон діти до року. Є дуже багато пневмоній. Вони важкі й мають швидкий розвиток. Особливо в тих дітей, які перебувають не на грудному вигодовуванні, – зазначила вона.

За словами лікаря, багато немовлят госпіталізують через реанімаційне відділення. Важка пневмонія може протікати 6-8 тижнів. Водночас старші діти переносять штам Омікрон у легшій формі.

Урбась нагадала, що цей варіант здатен швидко поширюватися. Його інкубаційний період становить до трьох днів. Також часто спостерігається повторна зараженість.

– Діти хворіють, нібито одужали, а за місяць хворіють повторно. Є швидка мутація. Часто здається, що вже приходить одужання, але на 7-10 день хвороби стає гірше. Це стосується і дітей, і старших людей, – наголосила вона.

Симптоми штаму Омікрон дуже схожі на просте простудне захворювання. Після інфікування спочатку виникають прості катаральні явища глотки: болі та першіння в горлі, охриплість, кашель. А серед наслідків коронавірусу у дітей лікарі спостерігають перикардит, або запалення навколосерцевої сумки.