У Львові провели дві унікальні ЛОР-операції – ендоскопічно видалили рубець на гортані у дівчинки та без розрізів зробили мірингопластику барабанної перетинки хлопчику.

Про це повідомили у Львівській обласній дитячій лікарні Охматдит. Лікарі медзакладу та польські професори об’єдналися, щоб покращити життя дітей.

– Ми не афішували приїзду з Польщі професорського десанту з найкращих ЛОР-клінік світового масштабу, а просто взяли та зробили. Напередодні організували дітей зі складними випадками та разом зі світилами пішли в операційну, щоб допомогти дітям за останнім словом медичної науки, – зазначили в Охматдиті.

У 12-річної дівчинки з Києва був стеноз гортані на 70%. Лікарі стверджують, що дитина задихалася, їй було важко танцювати та робити прості речі. Пацієнтка вже перенесла чотири операції для видалення рубців і папілом. Проте цього разу спеціалісти не розсікали рубець гортані. В операційній його усунули ендоскопічним способом за унікальною методикою і встановили тимчасову розпірку, щоб гортань більше не звужувалася.

Батьки дитини хвилювалися, адже дівчинка важко переносила наркоз. Але операція пройшла успішно. І вже через дві години після втручання пацієнтка танцювала. Нині вона добре почувається та не має проблем з диханням.

Ще один пацієнт – це 7-річний хлопчик зі Львівщини. Він часто страждав від гнійних отитів, барабанна перетинка деформувалася. У нього знизився слух. Спеціалісти виконали ендоскопічну мірингопластику (без жодних розрізів). У лікарні додали, що процес загоєння тривалий, але у дитини є надія забути про проблему з вухом.

Джерело: Львівська обласна дитяча лікарня Охматдит