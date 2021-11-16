Одна з найпотужніших у світі американська фармацевтична компанія в Pfizer Inc. дала дозвіл іншим виробникам випускати свої експериментальні таблетки для лікування коронавірусної інфекції. На думку експертів, цей крок може зробити лікування доступним для більш ніж для половини населення світу.

У заяві, опублікованій сьогодні, 16 листопада, Pfizer заявила, що надасть ліцензію на антивірусну таблетку Женевському патентному пулу лікарських засобів. Це дозволить компаніям з виробництва непатентованих ліків виробляти таблетки для використання в 95 країнах, що становить близько 53% населення світу.

У той же час, угода виключає деякі великі країни, які постраждали від руйнівних спалахів коронавірусу. До їх числа увійшли Бразилія, Китай, Аргентина, Таїланд.

Хоча, наприклад, бразильська фармацевтична компанія змогла отримати ліцензію на виробництво таблеток для експорту в інші країни, але ці ліки не може бути вироблені у вигляді дженериків для використання в самій Бразилії.

За оцінками, інші виробники ліків зможуть почати виробництво таблеток протягом декількох місяців, але вже сьогодні зрозуміло, що угода сподобається не всім.

– Ми намагаємося знайти дуже тонкий баланс між інтересами компанії і вимогами до виробників дженериків, – зазначив глава відділу політики Патентного пулу лікарських засобів Естебан Берроне.

Згідно з умовами угоди, Pfizer не отримуватиме ліцензійні платежі за продажі в країнах з низьким рівнем доходу і відмовиться від ліцензійних платежів за продажі у всіх країнах, на які поширюється угода, поки Covid-19 залишається надзвичайною ситуацією в галузі громадської охорони здоров’я.

Нагадаємо, що раніше Pfizer заявила, що її таблетка знижує ризик госпіталізації і смерті майже на 90% у людей з легкою або помірною коронавірусною інфекцією. Незалежні експерти навіть рекомендували призупинити дослідження компанії, враховуючи його багатообіцяючі результати.