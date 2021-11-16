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Широкий жест: Pfizer дозволила іншим компаніям виробляти свої таблетки для лікування Covid-19

16 Листопада 2021, 17:59
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
таблетки
Джерело: Depositphotos

Одна з найпотужніших у світі американська фармацевтична компанія в Pfizer Inc. дала дозвіл іншим виробникам випускати свої експериментальні таблетки для лікування коронавірусної інфекції. На думку експертів, цей крок може зробити лікування доступним для більш ніж для половини населення світу.

У заяві, опублікованій сьогодні, 16 листопада, Pfizer заявила, що надасть  ліцензію на антивірусну таблетку Женевському патентному пулу лікарських засобів. Це дозволить компаніям з виробництва непатентованих ліків виробляти таблетки для використання в 95 країнах, що становить близько 53% населення світу.

У той же час, угода виключає деякі великі країни, які постраждали від руйнівних спалахів коронавірусу. До їх числа увійшли Бразилія, Китай, Аргентина, Таїланд.

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Хоча, наприклад, бразильська фармацевтична компанія змогла отримати ліцензію на виробництво таблеток для експорту в інші країни, але ці ліки не може бути вироблені у вигляді дженериків для використання в самій Бразилії.

За оцінками, інші виробники ліків зможуть почати виробництво таблеток протягом декількох місяців, але вже сьогодні зрозуміло, що угода  сподобається не всім.

– Ми намагаємося знайти дуже тонкий баланс між інтересами компанії і вимогами до виробників дженериків, – зазначив глава відділу політики Патентного пулу лікарських засобів Естебан Берроне.

Згідно з умовами угоди, Pfizer не отримуватиме ліцензійні платежі за продажі в країнах з низьким рівнем доходу і відмовиться від ліцензійних платежів за продажі у всіх країнах, на які поширюється угода, поки Covid-19 залишається надзвичайною ситуацією в галузі громадської охорони здоров’я.

Нагадаємо, що раніше Pfizer заявила, що її таблетка знижує ризик госпіталізації і смерті майже на 90% у людей з легкою або помірною коронавірусною інфекцією. Незалежні експерти навіть рекомендували призупинити дослідження компанії, враховуючи його багатообіцяючі результати.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Коронавірус Covid-19 , лікування , США
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