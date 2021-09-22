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Скільки доз вакцини від Covid-19 отримає Україна до кінця року

22 Вересня, 13:58 Ольга Тетеріна
ляшко
Джерело: УНІАН

Україна до кінця року отримає не менше 16 млн доз вакцин від коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у соціальних мережах.  За його словами, кожен п’ятий дорослий українець вже отримав принаймні одну дозу Covid-вакцини.

– Вже на сьогодні в Україну поставлено 22,5 млн доз вакцин, 11 млн доз доступні наразі для використання, ще як мінімум 16 млн доз буде поставлено до кінця року, – зазначив міністр.

Також Ляшко додав, що станом на 22 вересня в Україні виділено 40 017 ліжок для пацієнтів з Covid-19, з них 38 677 з киснем. А за останній тиждень додали ще 505 ліжок з киснем.

– Ми продовжуємо забезпечувати киснем ліжка, роблячи акцент виключно на централізованому постачанні й забезпеченості потоків за британськими стандартами – додаткові майже 400 млн грн урядової субвенції найближчим часом надійдуть до регіонів, – наголосив він.

Міністр стверджує, що в МОЗ організували масову смс-розсилку для населення, де нагадують про необхідність вакцинації від Covid-19. Вони зв’язалися з національними операторами телефонного зв’язку, які погодилися долучитися до цієї ініціативи.

Жодних персональних даних з медичних систем не надавали. Інформаційна розсилка для міністерства повністю безоплатна.

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Джерело: Віктор Ляшко 

Теги
Віктор Ляшко , Вакцини , Коронавірус Covid-19
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