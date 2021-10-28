В Одесі погіршується ситуація з коронавірусом. Дедалі більше пацієнтів звертаються за кисневими концентраторами.

Про це повідомила керівник благодійного фонду Корпорація монстрів Катерина Ножевнікова у соціальних мережах. За її словами, протягом вересня у місті видали 128 концентраторів, а з 1 до 27 жовтня їх отримали вже 537 Covid-пацієнтів.

– З 1 до 27 жовтня 665 людей з коронавірусом проходили лікування за допомогою кисневих концентраторів вдома. З них не була вакцинована 641 людина, а отримали щеплення 24 людини, – розповіла волонтерка.

Ножевнікова стверджує, що за цей період серед невакцинованих, які хворіли вдома, померли 22 людини. Водночас не відомо, скільки людей без щеплення померли у стаціонарі.

Серед вакцинованих померла одна пацієнтка – 88-річна жінка, яка отримала дві дози препарату CoronaVac. У неї була супутня хвороба – діабет, який негативно вплинув на перебіг Covid-19.

За даними аналітика Євгена Істребіна, середній показник госпіталізацій з Covid-19 в Україні серед невакцинованих становить 166 пацієнтів за день на 1 млн. Водночас середній показник госпіталізацій для повністю вакцинованих становить 24 на день.

Загальна ефективність вакцинації протягом 7-27 жовтня:

захист від госпіталізацій для частково вакцинованих – 58,4%;

захист від госпіталізацій для повністю вакцинованих – 85,5%.

Станом на 26 жовтня в Україні щеплення від коронавірусу отримали 291 985 людей. Одну дозу отримали 212 684 людини, повністю імунізована – 79 301 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 576 177 людей, з них отримали одну дозу – 9 576 175 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 217 383 людини.

Джерело: Катерина Ножевнікова, Євген Істребін