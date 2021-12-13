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Стало відомо, скільки народних депутатів наразі хворіють на Covid-19

13 Грудня 2021, 16:17
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Верховна Рада
Джерело: Depositphotos

Загалом в законодавчому органі країни наразі лікуються від коронавірусної інфекції 14 осіб. З них – дев’ять членів Апарату Верховної Ради і п’ять – народних депутатів.

Про це під час брифінгу повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

При цьому спікер не уточнив, про кого саме з народних обранців йдеться.

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Раніше стало відомо про коронавірусну хворобу народного депутата Василя Мокана, який, за його словами, тримався до останнього.

Серед тих, хто переніс коронавірусну інфекцію, зокрема, колишній глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко і колишній спікер парламенту Дмитро Разумков.

Джерело
Верховна Рада
Теги
Депутати Верховної Ради , Коронавірус Covid-19
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