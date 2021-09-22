У Києві медики врятували маленьку дівчинку, яка потрапила до Інституту серця з вагою всього 1 500 грамів.

Про це повідомили в Інституті серця Міністерства охорони здоров’я. За словами лікарів, дитина була у вкрай важкому стані. Їй поставили діагноз: критична коарктація аорти, різка гіпоплазія проксимальної дуги аорти, великий підаортальний дефект міжшлуночкової перегородки та висока 100% легенева гіпертензія.

– Але ця дюймовочка виявилася з неймовірною силою всередині, – зазначили в Інституті серця.

Спеціалісти виконали радикальну операцію — резекція коарктації аорти з пластикою дуги аорти, закриття дефекту міжшлуночкової перегородки в умовах штучного кровообігу з глибокою гіпотермією 17 °C (Cardiac arrest), що є повною зупинкою кровообігу дитини.

Операція пройшла добре. Нині Діана вже перебуває вдома разом з батьками та поступово набирає вагу.

Нещодавно у львівській лікарі виходили трійнят, які народилися передчасно. Вони перебували у реанімації понад три тижні.

Двоє дівчаток та один хлопчик народилися на 28-му тижні вагітності (норма – 40 тижнів). Вони важили 1 080 (дівчинка), 1 090 (дівчинка) та 1 200 (хлопчик) грамів. Діти вже набирають вагу та навчилися самостійно смоктати.

Джерело: Інститут серця МОЗ

Фото: Інститут серця МОЗ