Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила сьогодні, 10 листопада, що за останній тиждень кількість смертей від коронавірусу в Європі зросла на 10%, що робить її єдиним регіоном світу, де шостий тиждень поспіль вірус поширюється практично по всьому континенту.

Згідно з даними щотижневого звіту про пандемію Агентства охорони здоров’я ООН, у всьому світі зареєстровано близько 3,1 млн нових випадків Covid-19, що приблизно на 1% більше, ніж тижнем раніше. Майже дві третини випадків зараження на коронавірус – 1,9 млн – припадають на Європу, де число випадків захворювання зросло на 7%.

Найбільша кількість нових випадків фіксується в США, Росії, Великій Британії, Туреччині та Німеччині.

Кількість щотижневих смертей від Covid-19 знизилася приблизно на 4% у всіх регіонах, крім Європи.

З 61 країни європейського регіону 42% повідомили про стрибок числа нових випадків не менше ніж на 10% за останній тиждень.

У Північній і Південній Америці, згідно з даними ВООЗ, кількість нових щотижневих випадків знизилася на 5%, а кількість смертей – на 14%, водночас найвищі цифри були зареєстровані в Сполучених Штатах.

У вівторок фармацевтична компанія Pfizer звернулася до Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США з проханням дозволити ревакцинацію проти коронавірусу для всіх дорослих. ВООЗ закликала не вводити бустери, які активно впроваджують близько 60 країн, як мінімум до кінця року.

У Південно-Східній Азії та Африці смертність від Covid-19 знизилася приблизно на третину, і це незважаючи на відсутність вакцин у цих регіонах.

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ, доктор Ганс Клюге заявив минулого тижня, що Європа знову опинилася в епіцентрі пандемії. Він попередив, що, якщо не будуть вжиті додаткові заходи з боротьби з Covid-19, до лютого 2022 року в регіоні може загинути ще 500 тис. осіб.