Незабутнє свято дітям, що лікуються у лікарні св. Миколая у Львові, подарували клоуни Файні носи з Харкова.

Шестеро неймовірних клоунів вперше зустрілися своєю командою у Львові після того, як були змушені покинути свої домівки у Харкові.

Їхнє місто постійно бомбардують та обстрілюють артилерією російські загарбники, а вони продовжують підтримувати дітей та їхні родини, що опинилися у скрутній ситуації.