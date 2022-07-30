Незабутнє свято дітям, що лікуються у лікарні св. Миколая у Львові, подарували клоуни Файні носи з Харкова.
Шестеро неймовірних клоунів вперше зустрілися своєю командою у Львові після того, як були змушені покинути свої домівки у Харкові.
Їхнє місто постійно бомбардують та обстрілюють артилерією російські загарбники, а вони продовжують підтримувати дітей та їхні родини, що опинилися у скрутній ситуації.
Не встигли клоуни увійти до приміщення, де перебували дітки, а вже за кілька хвилин воно наповнилося щирим дитячим сміхом.
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Файні носи – лікарняні клоуни. Вони добре знають, що дітям, які знаходяться у лікарняних стінах необхідні позитивні емоції та приємне спілкування.
Джерело: Перше медоб’єднання Львова
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