В Україні станом на 9 грудня не зафіксували жодного випадку захворювання на новий штам коронавірусу Омікрон.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, зараз у країні досліджують зразки, які свідчать про нетиповий перебіг коронавірусної інфекції.

– Зараз усі зразки, що свідчать про нетиповий перебіг хвороби, зокрема у тих людей, які повернулися з-за кордону або проживають у районах, де спостерігається значний сплеск захворювання, підлягають ретельному дослідженню, – зазначив Кузін.

Санлікар розповів, що усі зразки свідчать лише про те, що в кожному регіоні країни поширюється штам коронавірусу Дельта.

В Україні використовують ПЛР-системи, у яких чутливість не має бути знижена до нових штамів коронавірусу, зокрема й до Омікрону.

Всі зразки, які свідчать про нетиповий перебіг Covid-19, підлягають обов’язковому секвенуванню. Саме це допомагає виявляти нові штами коронавірусу.

Крім того, секвенують зразки людей, які повернулися з-за кордону або ж проживають у районах із сильним спалахом хвороби.

Станом на 9 грудня в Україні зафіксували 12 376 нових випадків коронавірусу. Одужати вдалося 24 547 українцям, а померли – 465 людей.

Найбільше людей за добу захворіло в Одеській (1 232), Львівській (745), Житомирській (640) областях та м. Київ (1 198). Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.