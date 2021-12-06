Так, громадяни, які не вакцинувалися від коронавірусу, не зможуть відвідати ресторани, кафе, бари, кінотеатри, клуби. Також заборонено відвідувати футбольні матчі на стадіоні, концерти та інші місця.

Карантинні правила поширюються на громадський транспорт та готелі. Так, сертифікат про вакцинацію від коронавірусу необхідний для поїздок у метро, автобусах та приміських поїздах. А раніше його потрібно було пред’явити тільки для подорожей у поїздах далекого сполучення. Загалом обмеження діятимуть до 15 січня 2022 року.

Водночас нові правила не стосуються людей, які перехворіли на Covid-19. Від вимог звільнено дітей до 12 років, тому що вони не можуть бути щеплені. Вакцинація для дітей у країні розпочнеться з 16 грудня.

Також з 15 грудня обов’язковою вакцинація від коронавірусу стане для військовослужбовців, поліцейських та співробітників навчальних закладів. Медичні працівники мали пройти повний курс імунізації ще до квітня.

Загалом з початку пандемії коронавірусу в Італії зафіксували вже 5,1 млн заражень. Станом на 5 грудня у країні захворіло на Covid-19 понад 15 тис. людей. Померли від ускладнень за добу 43 людини.