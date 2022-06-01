1 червня в Україні відзначають День захисту дітей. Психологиня Наталя Єжова дала важливі поради на актуальну, на жаль, тему – як батькам поводитися з дітьми під час війни.

Пояснювати мовою дитини, що таке війна

Необов’язково маленькій дитині в три-чотири рочки розповідати важкі подробиці війни, які можуть вплинути на її психіку. Відповідайте на запитання, які вона ставить, але не говоріть про те, що може вразити.

Говорити, слухати, підтримувати

Якщо дитина стала свідком важких чи страшних подій, намагайтеся поговорити з нею про її емоції. Що вона відчуває, що думає. Якщо дитина мовчить, то можна малювати, ліпити, готувати. До речі, не забороняйте малювати страшні малюнки. Так дитина виражає свої переживання. Потрібно дозволяти їй вивільняти стресові негативні емоції з тіла та підсвідомості. Після негативних і темних вона може почати малювати яскраві.

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Ділитися своїми почуттями

Говоріть без сорому, що вам також страшно чи тривожно. Діліться своїми емоціями та переживаннями. Та водночас переконуйте, що точно впораєтесь. Таким чином дитина отримає опору і впевненість, що з вами безпечно.

Грати в ігри

Займайтесь активностями, які допоможуть змістити фокус уваги з переживань на ці заняття. Наприклад, грайте у слова, де треба зосередитися на підборі літер. Чи малюйте разом. Також хороший варіант – гра Крокодил, де дитині потрібно ввімкнути уяву й мову тіла.

Робити ранкову зарядку

Фізичні вправи виводять з тіла стрес. Як у дорослих, так і у дітей. Розслабляйте та напружуйте м’язи. Це важливо!

Бути ніжними

Усім людям важлива любов і підтримка. Особливо діткам. Будьте ніжними й обережними, не скидайте на них свою пасивну агресію. А щоб дбати про дітей, дбайте насамперед про себе! Пам’ятайте, що не потрібно себе гризти, відчувати провину тощо.

Делегуйте відповідальність

Делегуйте дитині маленькі справи, обов’язки. Наприклад, помити склянку, застелити ліжко, прочитати кілька сторінок книги. Щоденні рутинні, здавалося б, справи, роблять психіку більш стабільною. Це справді працює!