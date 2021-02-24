Адаптивний карантин в Україні, третя хвиля коронавірусу у Європі та клінічні випробовування нової Covid-вакцини. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус за 24 лютого.

Україна повернулася до адаптивного карантину. На регіональному рівні країну поділили на чотири зони: червону, помаранчеву, жовту і зелену.

Так, Івано-Франківська і Чернівецька області перебуватимуть у червоній карантинній зоні. Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільська – у помаранчевій. Решта регіонів залишаються у жовтій зоні.

Україна планує провести перший етап щеплення проти коронавірусу у максимально стислі терміни. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, що медичні працівники мають отримати максимальний захист, тому немає часу на розкачку.

Також, голова Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергій Комісаренко заявив, що країна повинна докласти максимальних зусиль, щоб закінчити вакцинацію від коронавірусу всіх охочих до кінця 2021 року. Водночас він наголосив, що щеплення – єдина ефективна профілактика хвороби.

Наразі перше щеплення отримав лікар-реаманітолог Черкаської обласної лікарні Євген Горенко. Лікар повідомив, що почувається добре, жодних ускладнень немає. Він переконаний, що вакцинування наразі є одним із маркерів цивілізованої людини.

Окрім того, перше щеплення від коронавірусу у Вінниці зробили сімейному лікарю Людмилі Бойко, у Чернігівській області – завідувачу відділення інтенсивної терапії обласної лікарні Ігорю Кузіну. Загалом протягом дня щеплення повинні зробити 14 лікарям.

У КМДА повідомили, що Київ отримав 42 тис. доз вакцин і готовий до щеплення. Тож 25 лютого у столиці стартує вакцинація препаратом Oxford/AstraZeneca. Перші щеплення зроблять медикам Олександрівської клінічної лікарні.

А на Прикарпатті, через погіршення Covid-ситуації, за сім днів додатково розгорнули понад 600 ліжко-місць для хворих на коронавірус. З них 120 у мобільному госпіталі.

Також, Україна візьме участь у клінічних випробуваннях нової вакцини проти коронавірусу у формі назального спрею чи крапель, яка виготовлятиметься в Індії.

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що компанія-розробник уже розпочинає першу стадію випробувань. Щодо другої та третьої стадії – то частину досліджень можуть провести в Україні. Він вважає, що це дасть країні пріоритетний доступ до вакцини у разі доведення її ефективності.

Завершити усі клінічні випробування виробник планує до вересня-жовтня 2021 року, щоб вийти на ринок з готовим продуктом.

Окрім того, Степанов у Індії, де він особисто стежив за постачанням вакцин проти коронавірусу в Україну, домовився про постачання ще додаткових 5 млн доз вакцини від Novavax.

Водночас Державний експертний центр МОЗ завершив експертизу двох вакцин від Covid-19 – AstraZeneca і Pfizer під зобов’язання для екстреного використання.

Тим часом Православна церква України повідомила, що немає жодних заперечень щодо вакцинації від коронавірусної інфекції, адже вона як медична процедура жодної суперечності Божим заповідям та засадам християнської віри не несе. Також у ПЦУ зазначили, що церква нікого не примушуватиме вакцинуватися, адже процедура вакцинації повинна бути добровільною та усвідомленою.

Натомість європейські країни заявляють про початок третьої хвилі Covid-19. Зокрема, погіршення Covid-ситуації фіксують у Польщі, Литві та Німеччині.

У Всесвітній організації охорони здоров’я припустили, що пандемія коронавірусу може закінчитися на початку 2022 року. Керівник Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге вважає, що вірус продовжить поширюватися у світі, проте потреби у жорстких карантинних обмеженнях не буде.

А ось у США планують виготовити та продати 240 млн доз вакцин у березні. Серед них компанії Pfizer, Moderna та Johnson&Johnson. Спочатку препарат розподілять у США, а потім зможуть постачати до інших країн.

Також вакцину Pfizer хочуть дозволити зберігати у стандартних морозильних камерах замість ультрахолодних умов. Таке рішення має схвалити управління з контролю за продуктами та ліками США. Очікується, що управління змінить інструкцію щодо використання вакцини.

Відомо, що торік управління з контролю за продуктами надало дозвіл на екстрене використання вакцини за умови її зберігання при температурі від -80ºC до -60ºC.

В Ізраїлі продовжили обов’язковий карантин у готелі для туристів. Обмеження діятимуть до 9 березня. Так, усі іноземці, які в’їжджають на територію Ізраїлю, повинні будуть пройти обов’язковий карантин впродовж 14 днів.

У Грузії виявили три випадки зараження британським штамом коронавірусу. Також понад 30 хворих під підозрою.

У Швейцарії можуть запровадити винятки щодо карантинних обмежень для людей, які зробили Covid-щеплення. Така ініціатива виникла з метою заохочення до вакцинації. Так, вакцинованим людям можуть дозволити вільно відвідувати ресторани, концерти та інші масові заходи. Водночас їм все одно доведеться носити захисні маски.

У Південній Кореї з 26 лютого 2021 року розпочинають вакцинацію населення проти коронавірусу. Імунізацію проводитимуть речовиною від AstraZeneca, яку виготовили у країні. Спочатку щеплення проведуть медикам.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш стверджує, що ситуація в країні знову потребує негайного введення надзвичайного стану. Так, у Чехії вже підтвердили три випадки коронавірусу південноафриканського штаму.

Натомість, Польща посилила карантин та змінила правила в’їзду для іноземців через стрімке поширення Covid-19. Зокрема, самоізоляцію після перетину кордону збільшать щонайменше до 14 днів. Також планують закрити торгові центри, готелі, кінотеатри, басейни, театри та музеї. У громадських місцях вводять обов’язкове носіння масок.

Коронавірус в Україні

Станом на 24 лютого в Україні підтвердили 1 317 694 випадки коронавірусу. За добу захворювання виявили у 5 850 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (601), Івано-Франківській областях (600), місті Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях.