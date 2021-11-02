В Україні рівень госпіталізації пацієнтів з Covid-19 та рівень смертності від нього припинили високе зростання. Але досі залишається ризик повторного спалаху хвороби.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко під час брифінгу 2 листопада.

– Зараз ми говоримо про перші позитивні ознаки: госпіталізація та рівень смертності припинили високе зростання і тимчасово стабілізувалися на найвищому історичному рівні. Але це не означає, що це вже пікові навантаження на систему охорони здоров’я, – зазначив він.

Ганиченко розповів, що така ситуація може бути пов’язана з тим, що зараз стрімко нарощуються темпи вакцинації від коронавірусу через запровадження червоної зони карантину у деяких областях.

За його словами, зараз ризик повторного зростання Covid-захворюваності дуже високий. Тому говорити про стабілізацію ситуації в Україні поки що рано.

Експерт додав, що нині рівень виписки пацієнтів з коронавірусом продовжує зростати більшими темпами, ніж рівень госпіталізацій. Кількість пацієнтів з Covid-19 може стабілізуватися протягом одного-двох тижнів.

У KSE місяць тому очікували пік захворюваності на Covid-19 в середині листопада. Але зараз в Україні максимальні показники Covid-19 можуть фіксувати у першій половині цього місяця. Тому необхідно пришвидшити темпи вакцинації та дотримуватися карантину.

Джерело: KSE

Фото: (c)UNICEF/2021/Ukraine/Maloletka