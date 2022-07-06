Більшість країн ЄС вже скасували будь-які вимоги щодо в’їзду, пов’язані з Covid-сертифікатами. Але в спільноті залишилося чотири держави, які досі зберігають обмеження на в’їзд для громадян третіх країн:

Франція;

Мальта;

Нідерланди;

Іспанія

У Франції всі країни розподіляють за двома різними списками — зеленим та помаранчевим. Мандрівники з країн зеленого списку мають по прибутті пред’явити сертифікат про щеплення, одужання або тест. До осіб із країн помаранчевого списку – правила суворіші.

Для щеплених додаткових вимог немає, але нещеплені й ті, що не одужали, повинні надати негативний результат тесту та обґрунтувати вагому причину необхідності в’їзду.

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Мальта вимагає, щоб усі мандрівники старше шести років із третіх країн після прибуття мали сертифікат Covid-19: довідку про вакцинацію, одужання чи тест.

У Нідерландах в’їзд до країни дозволено лише тим, хто може пред’явити довідку про вакцинацію або одужання.

Іспанія, як і раніше, вимагає від мандрівників надати довідку про щеплення, одужання або тести. З такими документами в’їзд до Іспанії дозволено для будь-яких цілей.

Особи, які не мають цифрового сертифіката ЄС про Covid-19 або іншого еквівалентного документа, також мають заповнити Форму контролю стану здоров’я.

Решта країн ЄС та Шенгенської зони – Австрія, Бельгія, Болгарія, Чехія, Хорватія, Кіпр, Данія, Естонія, Фінляндія, Греція, Німеччина, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Швеція та Швейцарія вже зняли обмеження на в’їзд.

Джерело: Shengenvisanews