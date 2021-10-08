У Харкові кількість хворих на коронавірус щодня зростає. У 17-й міській лікарні готові розгорнути додаткові 30 ліжок для пацієнтів з Covid-19.

Про це повідомив головний лікар медзакладу Дмитро Черепов після брифінгу в міській раді. Проте у лікарні бракує персоналу, щоб ці ліжка обслуговувати.

– Це додаткові розгорнуті ліжка за рахунок щойно відремонтованого відділення. Умови чудові. Зараз проходить монтаж кисню, я очікую на ліжка від постачальників, і ми набираємо бригади для працевлаштування, — зазначив він.

Черепов стверджує, що у кожній бригаді має бути три лікарі та дев’ять медсестер і санітарок. Шукають анестезіологів, терапевтів, медсестер та молодших медсестер. Нині у лікарні приймають хворих на 390 ліжках. Після розгортання у лікарні буде 420 ліжок для хворих на коронавірус.

Це найбільша кількість ліжок серед міських лікарень. Але також важливо, щоб біля хворих були відповідні спеціалісти, які зможуть їм допомогти.

Крім того, у залізничній лікарні №2 з 7 жовтня також почали приймати пацієнтів, у яких діагностували Covid-19. За словами голови Харківської облдержадміністрації Михайла Черняка, там розгорнули 200 ліжок.

8 жовтня можуть почати прийом пацієнтів з коронавірусом лікарні у Вовчанську. Головний лікар Вовчанської лікарні Костянтин Тищенко стверджує, що у Covid-відділенні буде 50 ліжок. З них 27 буде на потоковому кисні.

Також 11 жовтня планують відкрити відділення для лікування хворих на коронавірус у лікарні в Ізюмі. Там планують розгорнути 160 місць, проте остаточна цифра поки що невідома.

У Харкові з 10 жовтня запровадять нові карантинні заходи, встановлені для помаранчевого рівня епідемічної небезпеки. Це пов’язано з погіршенням ситуації з Covid-захворюваністю в регіоні.

Джерело: Суспільне