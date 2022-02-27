З чого починається ранок в Україні після 24 лютого 2022 року? На своєму You Tube каналі про це розповів доктор Євген Комаровський.

– Доброго ранку, вихідний сьогодні, зубки почистили? Розповідаю, як ми тут, – сказав лікар. – Ранок у нас починається з того, що обдзвонюємо всіх, кого не чули і не бачили вночі. Тому що всю ніч по льохах, бомбосховищах та лісах. Зв’язку немає.

Запитуємо – чи живі – ні, коли довго не беруть трубку, б’ємося в істериці, продовжив лікар.

– Щойно заспокоював невістку, вона розмовляла з дідом. Рідним дідом, який живе у Брянську, – сказав Євген Комаровський. – Так от, він їй розповідав, що треба ще трішки потерпіти, і нас… дозвільнять.

Комаровський ще розповів, що у Харкові горять “тигри ” – російські танки. Причому, горять вони класно! Наші роблять коктейль, називається “Бандерівський смузі” – замість коктейлю молотова. У нас війна, хлопці. Чистимо зубки.

Українські лікарі надають медичну допомогу тим, хто її потребує не лише на своїх робочих місцях, а й скрізь, де вони знаходяться. Головний лікар Миколаївської інфекційної лікарні Світлана Федорова, яка волею долі опинилася в столиці, продовжує залишатися вірною лікарському обов’язку.

Вона оглядає і допомагає людям у сховищі, де доводиться ховатися від обстрілів, а також купує за свій рахунок ліки, які роздає тим, хто їх потребує.

Джерело: Євген Комаровський