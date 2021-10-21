У Києві станом на 21 жовтня зайняті вже понад 50% ліжок для прийому хворих на коронавірус.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник у соціальних мережах.

– Сьогодні ситуація із захворюваністю на Covid-19 у столиці досить складна. Щодня ми фіксуємо понад тисячу нових випадків захворювання. Дуже стрімко заповнюються лікарні хворими, які потребують кисневої підтримки, – зазначив він.

Загалом у важкому стані у лікарнях перебувають 1 919 пацієнтів, на ліжках інтенсивної реанімації – 256 хворих. 33 пацієнти підключені до апарату штучної вентиляції легень, кисневої підтримки потребують 2 195 хворих.

За словами Поворозника, більшість госпіталізованих з Covid-19 – це невакциновані люди. Помирають від ускладнень в абсолютній перевазі нещеплені пацієнти.

Він наголосив, що вакцинація – єдиний дієвий спосіб уберегтися від важкого перебігу хвороби. Отримати щеплення можна, звернувшись до свого сімейного лікаря, у реєстратуру закладу або зареєструватися через систему helsi.me.

Заступник додав, що у столиці за останню добу здійснили понад 21 тис. щеплень. За весь час вакцинальної кампанії у місті зроблено 2 004 572 щеплення від Covid-19, дві дози вакцини вже отримали 1 000 257 киян.

Загалом в Україні за добу вакцинувалися від коронавірусу 251 254 людини. Від початку вакцинальної кампанії щепили 8 373 552 людини. Детальніше про вакцинацію в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Микола Поворозник

Фото: (c)UNICEF/2021/Ukraine/Maloletka