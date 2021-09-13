У школах Львова учнів та вчителів планують тестувати на коронавірус. Цього тижня антиген-скринінг запровадять в одному з навчальних закладів міста.

Про це повідомив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко після засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій.

– Сьогодні до кінця дня ми визначимо школу, де працівники лікарні швидкої медичної допомоги протестують усіх педагогів і один клас, – зазначив він.

Процедуру робитимуть вранці перед навчанням. Після неї місцева влада зможе простежити динаміку захворюваності Covid-19. Адже саме освітні заклади є місцем, де теоретично й практично передається інфекція.

За словами Москаленка, зараз у лікарні швидкої медичної допомоги перебуває 201 пацієнт, в якого підтвердили коронавірус. Лише двоє з них отримали щеплення від Covid-19.

Крім того, у Львові можуть запровадити жорсткі карантинні заходи, якщо динаміка захворюваності не знизиться. В області вже четверту добу поспіль перевищений рівень захворюваності та госпіталізацій з коронавірусом. Так, перший показник становить 95 на 100 тис. населення, а норма – менш як 75. А за іншим показником – 82,6% за норми – 50%.