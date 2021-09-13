– Місяць тому в лікарні швидкої медичної допомоги було 30 хворих з коронавірусом, а сьогодні в цьому медичному закладі – близько 200 таких пацієнтів. Якщо така динаміка буде зберігатись впродовж наступного місяця, то на нас чекає жорсткий карантин, – зазначив Садовий.

Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, зараз місто, як і вся Україна, перебуває у зеленій зоні епідемічної небезпеки. Але нині динаміка захворюваності збільшилась.

У Львові спостерігається значне зростання захворюваності на коронавірус. Якщо така динаміка зберігатиметься, то у місті можуть запровадити жорсткий карантин.

Він додав, що впродовж літа зберігалась спокійна ситуація з коронавірусом, тому люди розслабилися, перестали носити маски та зберігати дистанцію.

Міський голова закликав дотримуватися всіх карантинних обмежень та дбати про себе, щоб не захворіти на Covid-19.

За даними МОЗ, у Львівській області вже четверту добу поспіль перевищений рівень захворюваності та госпіталізацій з коронавірусом. Так, перший показник становить 95 на 100 тис. населення, а норма – менш як 75. А за іншим показником – 82,6% за норми – 50%.

Станом на 13 вересня у регіоні зафіксували 86 нових випадків коронавірусної хвороби за добу. А загалом в Україні підтвердили 1 205 нових хворих. Детальну статистику Covid-19 – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Львівська міська рада