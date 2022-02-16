У Львові медики прооперували 67-річну жінку, яка три місяці прожила зі зламаним хребтом.

Про це повіломили у Першому територіальному медичному об’єднанні Львова. Минулої осені у Людмили загинув єдиний син. Це трапилося за кордоном. Щоб поховати його, жінка поїхала за 2 тис. кілометрів.

Там вона прибирала в оселі покійного сина та ненароком впала з драбини, сильно вдарившись спиною. Місцеві лікарі на огляді перелому не побачили, констатували лише сильний забій.

– Майже місяць вбита горем мати ледь підводилася з ліжка. Далі, напившись знеболюючих, сіла в автобус додому. Зі зламаним хребтом вона сидячи проїхала три доби, – зазначили у лікарні.

Жінка відчувала вдома нестерпний дискомфорт у попереку та ногах, який не давав їй ані спати, ані вставати із ліжка. Квартирою Людмила пересувалася з паличкою. Це тривало до тих пір, допоки чоловік не вмовив її звернутися по допомогу.

Під час повторного обстеження лікарі виявили у жінки перелом та рекомендували негайну операцію. Будь-який невдалий рух міг назавжди прикувати Людмилу до інвалідного візка.

Нейрохірурги 8-ї лікарні та Лікарні швидкої допомоги вирішили об’єднатися, щоб виконати хірургічне втручання. Адже воно ускладнювалося додатково виявленим остеопорозом (крихкість кісток).

За нього встановлювати металоконсутрукцію для підтримки хребта вкрай важко. Щоб зафіксувати хребці, хірурги використали медичні гвинти, які зафіксували спеціальним кістковим цементом.

Попри ризики, операція пройшла успішно. Уже за два дні жінка змогла встати, а 16 лютого її випишуть з лікарні. Хоча жінці ще не можна сидіти й попереду у неї три місяці реабілітації, спина у неї більше не болить і вона точно зможе ходити.

Щороку у Першому медичному об’єднанні нейрохірурги двох дорослих лікарень виконують близько 500 подібних операцій. Вони стверджують, що все частіше пацієнти звертаються до них із задавненими травмами, а це значно ускладнює лікування та зменшує шанси на повне одужання.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова