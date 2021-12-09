У Львові пластичний хірург з Німеччини безкоштовно прооперував жінку, у якої була паралізована частина обличчя.

46 річну Оксану зі Стрийщини шість років тому вдарила корова і пошкодила нерв. Таким чином м’язи однієї частини обличчя не працювали й атрофувалися. Також не відкривалося одне око, через це погіршився зір.

– Я відпускала корову і так вона мені пошкодила нерв. Хірурги мене консультували, а коли вже невропатологи консультували, то час втратили, операцію можливо було зробити до півроку, – зазначила жінка.

За її словами, вона втратила надію на те, що їй зможуть допомогти лікарі. Однак у листопаді до Львова приїхав німецький хірург Клаус Екснер. Жінка зустрілася з ним, коли привела на консультацію свою доньку зі шмарами на обличчі після укусів собак.

Водночас лікар зазначив, що штами у дитини можна прибрати шліфуванням, а от Оксану потрібно оперувати. Тому 13 листопада Екснер зробив хірургічне втручання.

Завідувач опікового відділення 8-ї лікарні Василь Савчин стверджує, що жінка вже була на контрольному огляді. Результат операції дуже хороший: у неї практично закривається ліве око, підтягнулася частина лівої половини обличчя.

– Коли буде професор Клаус Екснер, то зможе їй підняти лівий кут рота і вона буде мати гарний косметичний результат, – розповів він.

Нині у жінки триває реабілітація. Вона постійно має виконувати спеціальні вправи для обличчя. Навесні на Оксану чекає ще одна операція, яку проведе Екснер.

Джерело: Суспільне

Фото: КНП 8-а міська клінічна лікарня м.Львова