У Норвегії десятки людей захворіли на коронавірус після відвідування різдвяного корпоративу.

Співробітники компанії Scatec, яка займається відновлюваною енергією, були присутні на вечірці в Осло 26 листопада 2021 року.

Після цього 60 людей мали позитивні результати ПЛР-тестів на коронавірус.

1 грудня муніципалітет Осло заявив, що доведено один випадок захворювання на Омікрон, і очікується, що після цієї події з’являться нові хворі.

Наразі аналізи людей відправлені на секвенування, яке підтвердить, чи був це новий варіант.

Якщо інформація підтвердиться, це стане найбільшим зареєстрованим спалахом штаму Омікрон у світі.

Поки що заражені будуть перебувати на самоізоляції протягом семи днів.

Фахівці ретельно відстежуватимуть їхні контакти, щоб не унеможливити поширення вірусу.

Поки що у інфікованих спостерігаються лише легкі симптоми.

До речі, на вечірку запускали лише людей із тестами чи вакцинацією від коронавірусу.

Штам коронавірусу Омікрон вперше виявили наприкінці листопада у ПАР. Через здатність швидше поширюватися його вважають більш небезпечним.

Джерело: Newsweek