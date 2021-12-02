У Норвегії десятки людей захворіли на коронавірус після відвідування різдвяного корпоративу.
Співробітники компанії Scatec, яка займається відновлюваною енергією, були присутні на вечірці в Осло 26 листопада 2021 року.
Після цього 60 людей мали позитивні результати ПЛР-тестів на коронавірус.
1 грудня муніципалітет Осло заявив, що доведено один випадок захворювання на Омікрон, і очікується, що після цієї події з’являться нові хворі.
Наразі аналізи людей відправлені на секвенування, яке підтвердить, чи був це новий варіант.
Якщо інформація підтвердиться, це стане найбільшим зареєстрованим спалахом штаму Омікрон у світі.
Поки що заражені будуть перебувати на самоізоляції протягом семи днів.
Фахівці ретельно відстежуватимуть їхні контакти, щоб не унеможливити поширення вірусу.
Поки що у інфікованих спостерігаються лише легкі симптоми.
До речі, на вечірку запускали лише людей із тестами чи вакцинацією від коронавірусу.
Штам коронавірусу Омікрон вперше виявили наприкінці листопада у ПАР. Через здатність швидше поширюватися його вважають більш небезпечним.
Джерело: Newsweek