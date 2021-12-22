Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив про заохочення за щеплення проти коронавірусу. Усім, хто вакцинується, виплатять по $100.

Саме таким чином міська влада вирішила покінчити з поширенням Covid-19. В основному це пов’язано з новим штамом Омікрон, який став домінуючим у США.

Так, у п’ятницю, 17 грудня, у Нью-Йорку зареєстрували понад 21 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією. Це новий одноденний антирекорд.

Тому в місті і вирішено запровадити програму заохочення, яка вже стартувала і триватиме до 31 грудня. $100 США пропонуються у міських центрах вакцинації та центрах соціальної допомоги SOMOS.

– Це буде найбільша програма стимулювання у Сполучених Штатах Америки, – сказав де Блазіо.

А президент Америки Джо Байден пообіцяв наступного місяця безкоштовні домашні тести на Омікрон, а також нагадав, що вакцинація і Covid-сертифікати, це не для контролю за життям, а для збереження життя американців.

Джерело: Axios