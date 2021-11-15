В Україні вперше за три місяці виписок з лікарень більше, ніж госпіталізацій. Це свідчить про проходження піку захворюваності Covid-19 та початку розвантаження медичної системи.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 15 листопада.

– Вперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок з Covid-лікарень переважає над кількістю госпіталізованих. До лікарень госпіталізують в середньому на 7% менше пацієнтів, ніж виписують, – зазначив він.

За словами міністра, це не повна перемога над вірусом. Кількість випадків захворювання та рівні госпіталізації перебувають на досить великих значеннях. Тому необхідно продовжувати пришвидшувати темпи вакцинації від коронавірусу та дотримуватися карантинних обмежень.

Ляшко додав, що в Україні також спостерігається зменшення випадків коронавірусу за цей тиждень на 6%, у порівнянні з минулим. За останній тиждень кількість госпіталізацій до Covid-лікарень також зменшилася на 13%.

Станом на 15 листопада в Україні зафіксували 10 802 нових випадки коронавірусу. Одужати вдалося 11 219 українцям, а померли – 442 пацієнти.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (987), Одеській (901) та Миколаївській (844) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.