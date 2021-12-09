Днями з Лвівської обласної лікарні виписався унікальний пацієнт, якого прооперував професор Ігор Кобза.

У Василя Труша, так звуть чоловіка, була важка комбінація патологій: підковоподібна нирка, дві мішкоподібні аневризмами аорти і аномалії ниркових судин.

Кожна з них біла складною, а в купі вони становили загрозу життю чоловіка.

За 42 роки практики Ігоря Кобзи, він стикався лише тричі зі схожими випадками.

Підковоподібну нирку у чоловіка виявили ще 20 років тому, і він періодично проходив обстеження. Та цього разу лікар на УЗД довго оглядав його підковоподібну нирку і порадив зробити комп’ютерну томографію (КТ) з контрастом.

– На КТ у мене і виявили аневризми аорти. З тим з обстеженням я пішов до кардіохірурга обласної лікарні в Луцьку. Він глянув на результати обстеження, сказав, що справа серйозна і що з такими проблемами слід іти до судинних хірургів. Він і порадив їхати на консультацію до Львова, – каже Василь Труш.

За результатами КТ у чоловіка дві веретеноподібні аневризми (вип’ячування) аорти, за якими можна було б стежити якийсь час. Та з’ясувалося, що і сама аорта розташована нетипово.

Вона має бути зліва від хребта. А у пацієнта ж вона різко пішла праворуч і лягла на нижню порожнисту вену – найбільшу венозну судину, яка забирає кров з нижньої частини тіла. Аорта так щільно прилягала до вени, що розплющила її і ускладнила кровотік.

А ще, уже у Львові, лікарі побачили, що аневризми небезпечніші, ніж вони думали. Вони могли розірватися у будь-який момент.

– У чоловіка стінка аневризм була прозора і тонша, ніж туалетний папір. Окрім того, у аневризмах лікар побачив багато тромбів, серед них були і зовсім свіжі, що свідчило про надрив аневризм, тому операцію аж ніяк не можна було відкладати, – розповів професор Ігор Кобза.

Операція була надскладною. Справа у тому, що у нормі до нирки йде одна судина, а до підковоподібної – багато. Вони коротші, можуть переплітатися і жодну з них не можна ушкодити під час оперативного втручання.

Операція тривала чотири години. Судинні хірурги виключили частину аорти, де були аневризми, перекривши її зверху і знизу. ЇЇ замінили протезом і пустили аорту зліва, так як вона мала бути у нормі.

Крім цього аорту довелося добре почистити: вона була забита тромбами загальною довжиною понад 30 см.

Нижня порожниста вена, що була притиснута аортою, після операції невдовзі прийшла до норми, і по ній відновився нормальний кровотік.

Робота, яку виконали судинні хірурги – ювелірна. Вона вимагала надзвичайно точних рухів і правильних розрахунків. Будь-яка помилка могла не тільки звести роботу хірургів нанівець, пацієнт міг втратити нирку.

На щастя, хірурги не помилилися. Операція пройшла успішно. Пацієнт дуже швидко одужав і поїхав додому