На тлі катастрофічної нестачі рятівної вакцини проти Covid-19 в Африці, розвинені й забезпечені країни перейшли до імунізації вже третьою дозою щеплень.

Такий стан речей Всесвітня організація охорони здоров’я розцінює як оглушливе фіаско справедливого перерозподілу Covid-вакцин, а також лікарських препаратів і засобів захисту по всьому світу.

Провідні фахівці ВООЗ у сфері епідеміології заявили про свою позицію під час прямої трансляції на одному з американських телеканалів.

– Це не просто нечесно, не просто аморально, це продовжує пандемію, і в результаті люди продовжують вмирати, – заявила експерт ВООЗ з Covid-19 Марія Ван Керкхове.

Наприкінці серпня ВООЗ звернулася до влад розвинених країн із закликом почекати з вакцинуванням третіми дозами і перенаправити надлишок препаратів країнам, які жорстоко страждають від коронавірусних атак. У цьому зверненні ВООЗ озвучила мету: до кінця року має бути вакциновано не менше 40% населення планети.

На сьогодні дві дози Сovid-вакцин отримали 53% населення Сполучених Штатів, три дози – майже 1,5 млн осіб. У країнах Євросоюзу повністю вакциновані 57% жителів, а Франція і Велика Британія вже перейшли до додаткових щеплень.

– З риторикою все добре – вона про те, щоб ділитися, про справедливість. Але в реальності, коли доходить до справи, ці продукти доступні, вони накопичуються в країнах, їх не поширюють, – висловився директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан.

А між тим, у країнах Африки повністю щеплено тільки 3% населення. Фахівці ВООЗ стверджують, що якщо темпи вакцинації залишаться на такому ж рівні, то 80% африканських країн просто не зможуть прищепити хоча б 10% свого населення, найбільш вразливого для Covid-19.

Джерело: CNBC